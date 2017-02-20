Турчинов закликав не прикривати екстремізм пам'яттю героїв Небесної сотні

Про це йдеться у зверненні Турчинова з нагоди Дня пам’яті героїв Небесної сотні, повідомляє прес-служба РНБО.

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"Важливо, щоб пам'яттю героїв не прикривали політичну кон'юнктуру та екстремізм, так само як і бездіяльність та зраду. Герої Небесної сотні віддали свої життя, щоб Україна жила і була незалежною, демократичною та європейською. Наш обов'язок – зробити все для цього!" – йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, згідно з указом президента "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні", 20 лютого відзначається День Героїв Небесної сотні.

У період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах держави заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

У Києві цими днями відбудеться низка масових заходів, на період проведення яких у місті підвищено рівень терористичної загрози, поліція переведена на посилений варіант несення служби.