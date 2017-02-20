Ще багато роботи: США закликали Україну посилити зусилля у боротьбі з корупцією

Про це йдеться у заяві виконуючого обов'язки речника Державного департаменту США Марка Тонера.

"Три роки тому тисячі українців вийшли разом на Майдан, центральну площу Києва, з вимогою, щоб до їх голосів дослухались. Витримуючи температуру нижчу за нуль градусів та насильство силових структур, ці українці мирно закликали власний уряд визнати їх вибір, щоб приєднатися до Європи", - йдеться у заяві Тонера.

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"З того часу Україна досягла значного прогресу, але багато роботи ще доведеться зробити, щоб виконати обіцянку Майдану. В той час, коли ми згадуємо мужність та рішучість, продемонстровану українським народом під час Революції гідності, Сполучені Штати закликають українську владу посилити зусилля у боротьбі з корупцією та продовжувати політичні і економічні реформи, щоб вшанувати тих, хто віддав свої життя для забезпечення кращого, більш демократичного майбутнього України. Сполучені Штати продовжать підтримувати український народ у цих зусиллях", - наголосив Тонер.

Як відомо, в усіх регіонах, починаючи з 18 лютого і закінчуючи 22 лютого, проходять заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні

В центрі столиці посилені заходи безпеки. На вулиці Хрещатик з боку Європейської площі та на перетині вулиць Інститутської та Шовковичної встановлені металеві паркани. Щоб потрапити в урядовий квартал або на Майдан Незалежності, необхідно показати вміст сумок, наплічників тощо.

Згідно з указом президента "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні", День Героїв Небесної сотні відзначається 20 лютого.