У ВР хочуть запропонувати адміністрації Трампа укласти пряму військову угоду між США та Україною
Народні депутати ініціюють звернення Верховної Ради України до адміністрації президента США Дональда Трампа щодо виконання зобов’язань за Будапештським меморандумом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко у коментарі журналістам.
“Зараз ми підписали проект постанови про звернення Верховної Ради України до нової адміністрації Трампа. Ми переконані у тому, що американська влада повинна виконати ті гарантії, які давала Україні за Будапештським меморандумом”, - сказав Ляшко.
За його словами, відповідний проект постанови було підписано усіма лідерами фракцій і зареєстровано у парламенті.
У зверненні, за словами Ляшка, міститься пропозиція адміністрації президента США та Конгресу США на виконання Будапештського меморандуму “укласти пряму військову угоду між Сполученими Штатами і Україною”.
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За такою угодою, вважає Ляшко, США могли би гарантувати Україні військову підтримку.
“Це буде відігравати стабілізуючу роль і роль стримувача для подальшої російської агресії. Ця військова угода має передбачати, що у випадку відновлення активних бойових дій, у випадку продовження російської агресії США нададуть пряму військову допомогу озброєнням, технікою, технологіями, розвідувальними даними і усім іншим для стримування і відбиття цієї агресії”, - пояснив лідер фракції РП.
Щодо статусу угоди, додав Ляшко, то це “додаткові гарантії для нашої безпеки, які витікають із Будапештського меморандуму”.
Як відомо, раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Російська Федерація не дотримується зобов'язань за Будапештським меморандумом, на відміну від США і Великобританії, які повністю їх виконують.