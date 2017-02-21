У ВР хочуть запропонувати адміністрації Трампа укласти пряму військову угоду між США та Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко у коментарі журналістам.

“Зараз ми підписали проект постанови про звернення Верховної Ради України до нової адміністрації Трампа. Ми переконані у тому, що американська влада повинна виконати ті гарантії, які давала Україні за Будапештським меморандумом”, - сказав Ляшко.

За його словами, відповідний проект постанови було підписано усіма лідерами фракцій і зареєстровано у парламенті.

У зверненні, за словами Ляшка, міститься пропозиція адміністрації президента США та Конгресу США на виконання Будапештського меморандуму “укласти пряму військову угоду між Сполученими Штатами і Україною”.

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За такою угодою, вважає Ляшко, США могли би гарантувати Україні військову підтримку.

“Це буде відігравати стабілізуючу роль і роль стримувача для подальшої російської агресії. Ця військова угода має передбачати, що у випадку відновлення активних бойових дій, у випадку продовження російської агресії США нададуть пряму військову допомогу озброєнням, технікою, технологіями, розвідувальними даними і усім іншим для стримування і відбиття цієї агресії”, - пояснив лідер фракції РП.

Щодо статусу угоди, додав Ляшко, то це “додаткові гарантії для нашої безпеки, які витікають із Будапештського меморандуму”.

Як відомо, раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Російська Федерація не дотримується зобов'язань за Будапештським меморандумом, на відміну від США і Великобританії, які повністю їх виконують.