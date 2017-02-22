Порошенко обговорив із членами Конгресу США протидію агресії РФ

Президент України обговорив з представниками Конгресу США питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами та протидії російській агресії, повідомляє прес-служба голови держави.

Порошенко подякував за тверду і послідовну двопартійну підтримку України з боку обох палат Конгресу США у протидії триваючій російській агресії.

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Президент детально поінформував співрозмовників про ескалацію ситуації на Донбасі та триваючі провокації і порушення режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків.

Під час зустрічі було відзначено необхідність збереження і посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Окрему увагу співрозмовники приділили питанням реалізації реформ в Україні та подальшому сприянню у цьому процесі з боку Сполучених Штатів.

Петро Порошенко підкреслив важливість ухвалення Палатою представників та Сенатом законів і резолюцій на підтримку України, проекти яких наразі знаходяться на розгляді Конгресу США.