Пашинський пояснив, чому у Раді не розглядають законопроект про окуповані території (відео)

12:27, 24 лютого 2017
Політика
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Народний депутат України від "Народного фронту" Сергій Пашинський розкритикував проект закону про окуповані території України. За його словами, він містить низку антидержавних норм.

Як він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", законопроект передбачає запровадження такого поняття як "тимчасовий кордон України" та створення фільтраційних таборів.

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Пашинський вважає такі норми неприйнятними: "У нас є один кордон України, це державний кордон".

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Теги: #ОРДЛО#Пашинський