Пашинський пояснив, чому у Раді не розглядають законопроект про окуповані території (відео)

Як він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", законопроект передбачає запровадження такого поняття як "тимчасовий кордон України" та створення фільтраційних таборів.

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Пашинський вважає такі норми неприйнятними: "У нас є один кордон України, це державний кордон".