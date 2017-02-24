Пашинський пояснив, чому у Раді не розглядають законопроект про окуповані території (відео)
12:27, 24 лютого 2017Політика
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Народний депутат України від "Народного фронту" Сергій Пашинський розкритикував проект закону про окуповані території України. За його словами, він містить низку антидержавних норм.
Як він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", законопроект передбачає запровадження такого поняття як "тимчасовий кордон України" та створення фільтраційних таборів.
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Пашинський вважає такі норми неприйнятними: "У нас є один кордон України, це державний кордон".
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