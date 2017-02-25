СБУ розкрила схему фінансування урядом Росії терористичної "ЛНР"

Служба безпеки України викрила механізм фінансування урядом Росії терористичної організації «ЛНР».

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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За інформацією спецслужби, «бюджетом ЛНР» на перший квартал поточного року передбачено надходження понад 11 млрд рублів. «Власними силами ватажки терористів здатні зібрати лише два з них. Решта суми запланована у вигляді отримання фінансової допомоги від уряду РФ, а сам проект бюджету погоджувався так званою «народною радою ЛНР» з профільними російськими міністерствами», - зазначається в повідомленні.

Як підкреслили в СБУ, «для приховування російського фінансування псевдореспубліки та уникнення додаткових економічних санкцій до РФ одним з механізмів наповнення бюджету терористів обрано кишеньковий благодійний «Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів» (президент – громадянин Росії Володимир Ігорович Пашков). Засновником фонду, зареєстрованого наприкінці 2015 року, є московський «Міжнародний розрахунковий банк»».

Співробітники СБУ встановили, що Фонд через рахунки російської некомерційної організації «Центр міжнародних розрахунків» спрямовує кошти безпосередньо до так званого «державного банку ЛНР». «Фінансисти» терористів покривають з цих надходжень від’ємне сальдо бюджету. Зокрема, «народна міліція ЛНР» отримала понад 820 млн рублів, «МГБ ЛНР» - майже 100 млн рублів. Оперативники спецслужби з’ясували, що значні кошти з російських надходжень використовуються ватажками терористів на фінансування пропагандистської роботи серед населення для дискредитації України. Бюджет пропагандистів так званої «ЛНР» становить майже 30 млн рублів, зазначається в повідомленні.