Голови МЗС України, Британії та Польщі обговорили інший формат тиску на Росію – "Будапештський"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Джонсоном і Ващиковським сьогодні в Києві.

"Ми говорили про політичну солідарність, яку ми зараз маємо. Ми обговорювали санкції як важливий інструмент, але ми обговорювали використання інших важливих можливостей, для прикладу, наш «Будапештський формат» у здійсненні тиску на Росію, щоб вона виконала те, що повинна зробити", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, у 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною арсеналу ядерної зброї в світі.

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Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Однак Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.