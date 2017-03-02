У Представництві ЄС очікують, що "дуже скоро" завершиться ратифікація Угоди про асоціацію з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час конференції на тему: «Підсумки імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2016 рік та плани на 2017 рік».

За його словами, 2017 рік буде дуже важливим роком у багатьох відношеннях, і, зокрема, для розвитку відносин Євросоюзу з Україною.

"Минулого тижня ми бачили, як нижня палата парламенту Нідерландів завершила ратифікацію Угоди (про асоціацію). Нідерланди є останньою країною, і ми очікуємо від них завершення ратифікації Угоди, і ми сподіваємося, що це станеться дуже скоро", - сказав Фреллесен.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

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Документ ще має ратифікувати верхня палата (Сенат). Передбачається, що Сенат розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію після запланованих на 15 березня парламентських виборів. Джерело в дипломатичних колах повідомило УНІАН, що Сенат Нідерландів у квітні підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄЄ.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною ЄС із 28 країн-членів, яка досі не ратифікувала документ.

За результатами референдуму, що відбувся у квітні 2016 року і в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловилися проти угоди з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.