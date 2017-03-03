Схеми Курченка: в Одесі суд продовжив арешт фігурантів справи

Апеляційний суд Одеської області залишив у силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підприємцю, який за даними слідства причетний до махінацій з нафтопродуктами у злочинній схемі олігарха С. Курченка.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

У прокуратурі також нагадали, що Приморським районним судом 04 лютого задоволено клопотання прокуратури про арешт підприємця з визначенням розміру застави у 20 мільйонів гривень. Вказаного чоловіка затримали одеські правоохоронці у м. Дніпро.

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«Крім того перебувають під вартою троє посадових осіб Одеської митниці, які підозрюються у причетності до злочинної схеми», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, загалом, внаслідок оборудок групи осіб із використанням підроблених документів та фіктивних фірмдо державного бюджету не надійшло 1,2 млрд грн обов’язкових платежів від реалізації 800 тис тонн нафтопродуктів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.