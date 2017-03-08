У США заарештовано українця за підозрою у контрабанді військової техніки

14:09, 08 березня 2017
Політика
1291 0

У Сполучених Штатах Америки заарештовано громадянина України Володимира Недовіза, який підозрюється у незаконному експорті зі США до України прицілів і тепловізорів.

Українця підозрюють у незаконному вивезенні військового обладнання / Фото УНІАН

Про арешт українця повідомила прес-служба Департаменту юстиції США.

«7 березня Володимир Недовіз, громадянин України, був арештований за федеральним обвинуваченням у незаконному експорті контрольованої військової техніки зі Сполучених Штатів для кінцевих користувачів в Україні. Федеральні агенти також провели обшуки у Філадельфії (штат Пенсільванія) у місці, що використовувалось у зв'язку з незаконною схемою Недовіза», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКлімкін розповів, скільки зброї Росія відправила на Донбас

Як повідомляє прес-служба, підозрюваний вступив у змову з іншими людьми в Україні та Сполучених Штатах, щоб купити обладнання військового призначення, експорт якого контролює уряд США, й вивезти його в Україну без необхідних ліцензій.

Нагадаємо, на початку березня Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував законопроект, який передбачає надання Україні 150 млн дол. на військові потреби.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Україна#США#зброя