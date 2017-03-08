У США заарештовано українця за підозрою у контрабанді військової техніки

Про арешт українця повідомила прес-служба Департаменту юстиції США.

«7 березня Володимир Недовіз, громадянин України, був арештований за федеральним обвинуваченням у незаконному експорті контрольованої військової техніки зі Сполучених Штатів для кінцевих користувачів в Україні. Федеральні агенти також провели обшуки у Філадельфії (штат Пенсільванія) у місці, що використовувалось у зв'язку з незаконною схемою Недовіза», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожКлімкін розповів, скільки зброї Росія відправила на Донбас

Як повідомляє прес-служба, підозрюваний вступив у змову з іншими людьми в Україні та Сполучених Штатах, щоб купити обладнання військового призначення, експорт якого контролює уряд США, й вивезти його в Україну без необхідних ліцензій.

Нагадаємо, на початку березня Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував законопроект, який передбачає надання Україні 150 млн дол. на військові потреби.