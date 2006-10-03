Мороз обіцяє поставити крапку

Фракція БЮТ не дасть працювати Олександру МОРОЗУ, якщо він до завтра не підпише і не направить Президенту закон про встановлення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Один з керівників фракції Олександр ТУРЧИНОВ, виступаючи з парламентської трибуни, закликав О.МОРОЗА не бути «представником ЯНУКОВИЧА, а бути головою Верховної Ради».

Він зазначив, що в минулу парламентську п’ятницю (22 вересня) парламент 340-ма голосами прийняв єдине правильне рішення, оскільки громадяни України не можуть платити за житлово-комунальні послуги втричі більше, ніж платять зараз.

О.ТУРЧИНОВ сказав, що треба підписати цей закон, щоб не дати можливості уряду «ховатись за казки, хто винен у підвищення тарифів».

Він також сказав, що у випадку, якщо цього не станеться, фракція БЮТ діятиме більш активно, оскільки, за його словами, таким чином голова ВР не залишить депутатам можливості діяти в конституційному полі.

Також представник «Нашої України» Олексій КУЧЕРЕНКО, виступаючи з парламентської трибуни, закликав підписати цей закон, а також розглянути і ухвалити проект постанови про створення Тимчасової спеціальної комісії, до складу якої мають увійти представники профільних комітетів фракцій, і яка за місяць має напрацювати законодавство, яке б дозволило підвищило вплив ВР на регулювання діяльності державних монополій. Він висловив думку, що уряд, який сьогодні контролює державні монополії (наприклад, як «Нафтогаз»), не може об’єктивно відстоювати інтереси громадян, в тому числі і по встановленню цін і тарифів.

В свою чергу О.МОРОЗ сказав, що завтра в питанні підписання чи не підписання закону буде поставлено крапку. Він сказав, що підпише закон, якщо профільні комітети дадуть висновок, що під час подолання вето не було порушень (за годину до цього О.МОРОЗ стверджував, що не підпише цей закон – УНІАН).

«Я дію відповідно до Регламенту, і його так розумію, було звернення депутатів про порушення регламенту і я звернувся до комітету», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 вересня подолала вето Президента на закон про мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Президент заявив, що підпише цей закон про мораторій і бажає уряду його виконати.

Разом з тим на розширеному засіданні Кабміну 28 вересня віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Володимир РИБАК, звертаючись до присутнього на засіданні О.МОРОЗА, заявив, що Кабмін закликає Верховну Раду відмінити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. За його словами, на реалізацію цього необхідно 7,8 млрд. гривень, яких у державному бюджеті немає.

30 вересня О.МОРОЗ заявив, що народні депутати порушили Конституцію України, подолавши вето Президента на закон про встановлення мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги, і що він не підпише цей закон.