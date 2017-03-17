НАБУ доручило перевірити походження застави за Насірова

Національне антикорупційне бюро України очікує найближчим часом отримати від Державної служби фінансового моніторингу результати перевірки щодо законності походження 100 млн грн, які внесли як заставу за відстороненого від виконання службових обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у коментарі журналістам повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

"Зважаючи на суспільний інтерес до цієї справи, ми сьогодні подали звернення до Державної служби фінансового моніторингу для перевірки їх (грошей) походження. Щойно результати будуть, ми про це скажемо", - зазначила Оліфіра.

На уточнювальне запитання, як довго слід очікувати на ці результати, вона відповіла: "Ми дуже сподіваємося, що ці результати ми зможемо отримати ближчим часом".

Також Оліфіра повідомила, що сьогоднішній допит Насірова ще триває, але подробиць не розповіла, посилаючись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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Тоді ж керівник САП Назар Холодницький повідомив, що рішення про невідкладні процесуальні дії щодо Насірова було прийнято у зв’язку з тим, що «стало відомо про можливий виїзд підозрюваного за кордон, а також існувала ймовірність знищення доказів».

7 березня Солом'янський суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів - до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн грн. Пізно ввечері Насірова звільнили з СІЗО.

Сьогодні, 17 березня, Насіров наголосив, що ніколи не збирався тікати з України чи переховуватись.

Довідка УНІАН. Насірова підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що високопосадовець протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.