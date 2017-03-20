У МЗС Росії погіршення становища кримськотатарського населення назвали "міфічним"

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у коментарі МЗС Росії до заяви високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС щодо Криму і щодо резолюції Європарламенту «Про українських політв'язнів у Росії і ситуацію в Криму».

У російському зовнішньополітичному відомстві вважають, що «ухвалення Європарламентом 16 березня резолюції «Про українських політв'язнів у Росії і ситуацію в Криму» вчергове демонструє упереджений підхід у праволюдській сфері».

«Очевидно, що ЄС вже давно втратив моральне право виступати як якась авторитетна інстанція з питань дотримання прав людини. На догоду сумнівній політичній доцільності Брюссель воліє закривати очі на дії київського режиму і українських націоналістів з перекриття водо- і енергопостачання Криму», - йдеться у коментарі.

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Заявляється, що Брюссель закриває очі також на численні проблеми у самому ЄС з мігрантами, «включаючи випадки зникнення дітей-мігрантів і недотримання їхніх прав, становище «негромадян» в Латвії та Естонії, зростання расизму та ксенофобії на всьому просторі Євросоюзу, відверті порушення прав людини у ході участі цілої низки країн ЄС в сумно відомих секретних в'язницях ЦРУ».

«Все це – реальні факти. Однак євродепутати у своїх резолюціях щодо Криму воліють бачити лише міфічне погіршення становища кримськотатарського населення», - йдеться у документі.

У МЗС РФ заявили, що Крим і Севастополь є «невід'ємною частиною Російської Федерації, а методи політичного та економічного тиску, до яких Євросоюз так наполегливо вдається, абсолютно безперспективні і не здатні змінити цей факт».

«Розмірковуючи про міжнародне право, в ЄС, здається, забувають про його грубі порушення в Югославії, Іраку, Лівії, та й у тій самій Україні з метою повалення неугодних режимів, в яких активно брали участь його країни-члени. Без адекватної реакції ЄСівського Брюсселя залишаються регулярні марші і зльоти ветеранів «Ваффен-СС» у Латвії, які не лише ображають пам'ять мільйонів загиблих, але й ігнорують рішення Нюрнберзького трибуналу, а також резолюції Генасамблеї ООН про неприпустимість героїзації нацизму», - заявили в МЗС РФ.

Також російські дипломати здивовані «вигадками про «загрози міжнародній безпеці» і «мілітаризацію» Криму, що триває».

«У ЄС вважають за краще не помічати розміщення елементів ПРО США в Румунії та Польщі, навчання натовських ВМС у Чорному морі, що почастішали, посилення військової присутності НАТО в східноєвропейських державах, що саме і справляє негативний вплив на ситуацію у сфері безпеки в Європі, включаючи Чорноморський регіон», - йдеться у повідомленні.