Рада сьогодні спробує призначити аудитора НАБУ (наживо)

Верховна Рада сьогодні планує визначитися з кандидатурою свого представника до складу Комісії зовнішнього контролю проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Як передає кореспондент УНІАН, це питання передбачається у порядку денному засідання.

Крім того, парламент планує розглянути питання паливно-енергетичного комплексу, транспорту.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ще 23 лютого планувала призначити аудитора НАБУ від парламенту, однак депутати не дійшли згоди щодо кандидатури на цю посаду.

До складу комісії передбачалося висунути кандидатуру заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча, яку схвалив профільний комітет ВР.

Однак фракції "Народний фронт" та "БПП" запропонували іншу кандидатуру – Найджела Брауна, яка раніше не обговорювалася і не затверджувалася профільним комітетом.