У МЗС спростовують заяву Лукашенка про існування в Україні "таборів бойовиків"

15:38, 22 березня 2017
Політика
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Росія фактично має тренувальні табори для найманців та бойовиків на окупованій території України.

REUTERS

Речниця МЗС України Мар'яна Беца в ефірі одного з українських телеканалів спростувала інформацію про начебто існування в Україні "таборів бойовиків".

«Ми можемо сказати попередньо, що такі висловлювання, на наш погляд, не відповідають дійсності», - заявила вона, коментуючи слова президента Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив про начебто затримання в Білорусі бойовиків, що готували провокації й «тренувалися в таборах зі зброєю» в Україні.

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«Для нас Білорусь є стратегічним партнером. Разом з тим, слід розуміти, що наразі на території України є російський агресор, який незаконно окупував частину території та підтримує, постачає, експортує тероризм, бойовиків, найманців на тимчасово неконтрольовані території, зокрема на територію Донбасу, і це є величезною загрозою, що підриває стабільність та безпеку в регіоні, до якого належить як Україна, так і Білорусь», - сказала Беца.

«Тобто, Росія фактично має тренувальні табори для найманців та бойовиків на окупованій території України, і зараз, проводячи агресію проти України, вона здійснює експорт тероризму та бойовиків на непідконтрольні території України», - додала речниця МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання бойовиків, які готували провокації й «тренувалися в таборах зі зброєю» в Україні. За його словами, було затримано кілька десятків осіб.

Своєю чергою помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян заявив, що Україна та Білорусь посилили заходи безпеки на ділянці державного кордону біля білоруського прикордонного пункту пропуску «Олександрівка» до з'ясування усіх обставин щодо інциденту з намаганням, за твердженням білоруської сторони, декількох осіб прорватися на машині через цю частину кордону.

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"Ситуація наступна: учора ближче до ранку ми отримали повідомлення від білоруських колег про те, що нібито з території України якийсь невідомий автомобіль намагався прорватися через кордон в Білорусь на пункті пропуску «Олександрівка». Ми одразу ж підключилися до перевірки цієї інформації. В результаті, попередньо було встановлено, що даний автомобіль, на білоруській реєстрації, кордон України не перетинав ні в один, ані в інший бік", - поінформував Слободян.

Сьогодні, 22 березня, керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що у Службі безпеки України не підтверджують інформацію, озвучену Комітетом держбезпеки Білорусі, про начебто прорив на територію Білорусі через український кордон транспортних засобів із диверсійною групою.

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Новина в сюжеті: Заява Лукашенка про "табори бойовиків" в Україні
Теги: #Лукашенко#МЗС України