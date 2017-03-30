Путін уперше прокоментував акції протесту в Росії, згадав Євромайдан

Коментуючи антикорупційні мітинги, президент РФ Путін згадав про "арабську весну" та Євромайдан, заявивши, що ці події "призвели до хаосу", передає РБК.

"Ми послідовно виступаємо за боротьбу з корупцією", — сказав він, виступаючи на Арктичному форумі. "Проблема останнім часом стала меншою, про що свідчать опитування громадськості. Я вважаю неправильним, коли політичні сили намагаються використовувати цей інструмент для своєї розкрутки, а не для поліпшення ситуації в країні", — переконаний глава РФ.

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"Це інструмент арабської весни: ми дуже добре знаємо, до чого це призвело. Це ж стало приводом для "державного перевороту" в Україні (так у РФ Кремль й пропагандисти називають Євромайдан - УНІАН.) й завело країну в хаос", — вважає Путін.

"Всі, хто виходять за рамки закону, повинні нести відповідальність в рамках російського законодавства", — сказав президент Росії.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в Москві в ході масової акції протесту проти корупції було затримано щонайменше 1030 осіб.