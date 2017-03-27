У Кремлі не хочуть брати до уваги заклики Заходу відпустити затриманих під час протестів

У Кремлі заявили, що не згодні із закликами Держдепартаменту США і Євросоюзу відпустити затриманих під час протестів у Росії маніфестантів і не мають наміру брати їх до уваги.

«Ми не можемо погодитися із цим закликом. Отже, ми в даному разі не можемо взяти цей заклик до уваги», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання про те, як у Кремлі сприймають заяви Держдепу США і ЄС з приводу затримання учасників несанкціонованих акцій.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, що Кремль не може погодитися із закликом, навіть незважаючи на те, що в даному випадку вимога пояснюється зобов'язаннями, зокрема, в Раді Європи і ОБСЄ, прес-секретар президента РФ наголосив, що зобов'язання не означають, що Росія має порушувати власне законодавство.

«Ні, зобов'язання в Раді Європи не означають необхідності порушувати власне законодавство для країни», - заявив Пєсков.

Водночас, він заявив, що Кремль візьме до уваги ті вимоги і той настрій, що були продемонстровані товариством під час узгоджених акцій.

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«В деяких містах мітинги були узгоджені, вони були дозволені й відбулися в суворій відповідності з законом без жодних ексцесів. У цих випадках, безумовно, ці гасла, ці, скажімо, пропозиції тощо, які озвучувалися, критика, яка озвучувалася, вона буде братися до уваги», - сказав Пєсков.

Він сказав, що «так чи інакше» до увагу береться той настрій, «який ми бачили, на тих акціях, які слід вважати законними».

«Тут я вам не можу сказати, але, безумовно, всі акції, які відбувалися відповідно до закону, в узгоджених місцях і в узгоджений час, не залишаться без уваги», - сказав він, відповідаючи на питання, чи буде дана відповідь суспільству і чи надійде якась реакція з боку Кремля на вимоги до влади, що прозвучали під час акцій.

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Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги відбулися 26 березня по всій Росії. За даними ЗМІ, мітинги і пікети пройшли у 82 містах РФ.

За неофіційними даними, на акцію в Москві вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції - 8 тис., у Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тис.

Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

У Москві на акції проти корупції було затримано понад 1000 осіб.