У російському МЗС закликали залишити в Україні "хоч якийсь" пам'ятник Леніну

В МЗС РФ закликали залишити в Україні «хоч якийсь» пам'ятник Леніну як «основоположнику українізації». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова

«Це дуже смішно - у вас зараз зносяться пам'ятники Леніну. У нас до Леніна претензій багато, у нас є різні політичні партії, різні політичні рух, оцінку тим рокам дають досі... Але найсмішніше - за підвищення статусу української мови виступав саме він», - заявила Захарова.

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За її словами, про це йдеться у статтях і трактатах Леніна щодо підвищення статусу української мови. «Це він був основоположником цієї ідеї. Ви якийсь пам'ятник залиште як основоположнику українізації», - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня в МЗС РФ заявили про «мовний геноцид» російськомовних громадян України. «По суті, в країні на державному рівні запроваджується мовний геноцид», - сказала тоді Захарова.

На її думку, влада України має намір законодавчо закріпити «насильницьку українізацію усіх сфер життя». «Офіційна влада продовжує лінію на тотальну дерусифікацію і насильницьку українізацію країни. Слідом за абсолютно одіозними законами, які позбавили російськомовне населення в Україні права на отримання об'єктивної інформації рідною для них мовою, «київська влада має намір фактично легалізувати заборону на російську мову», - сказала Захарова.