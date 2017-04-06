ЗМІ назвали причини, з яких в України можуть відібрати "безвіз" з ЄС

6 квітня переважна більшість депутатів Європарламенту підтримала надання громадянам України права подорожувати до країн Шенгенської зони без віз. Це передостання бюрократична віха - остаточно рішення про скасування віз, як очікується, у травні ухвалить Рада ЄС, передає DW.

Зазначається, що однією з ключових вимог до Києва з боку ЄС було створення антикорупційних органів - Національного антикорупційного бюро (НАБУ), Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК). Ці структури були створені в Україні минулого року та, попри певні перешкоди, розпочали свою діяльність. Утім, результатами роботи цих органів за понад рік існування багато хто в Україні незадоволений. Зокрема, поки залишаються туманними перспективи засудження хоч когось з топ-корупціонерів, проти яких відкрито справи за корупцію.

Такий стан справ не лише загрожує втратою довіри українського суспільства до антикорупційної реформи (успішною її наразі вважають менше одного відсотка українців), але й все частіше викликає здивовані погляди з Брюсселя та інших європейських столиць. Утім, безвізовий режим, до якого Київ йшов більше восьми років, він таки отримає.

"І в Україні, і в ЄС лунають певні побоювання, що надання "безвізу" позбавить Брюссель важливого важеля впливу на українську владу для спонукання її здійснювати реформи. Проте депутати ЄП застерігають, що у разі згортання реформ Євросоюз матиме можливість позбавити українців права безвізових подорожей країнами Шенгенської зони", - йдеться у матеріалі.

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Зокрема, євродепутат від Польщі Даріуш Розаті переконаний: у разі, якщо реформи загальмують, Брюссель знайде важелі впливу на Київ. "Якщо щось відбудеться і реформи зупиняться, тоді буде завжди можливість для перегляду цього процесу і для вжиття відповідних заходів. В екстремальному випадку, який, на мою думку, мало можливий, візовий режим може бути призупинений. Ми маємо відповідний механізм, який обумовлений в угоді про візову лібералізацію", - пояснює Розаті DW.

Водночас він наголошує, що українською владою "був здійснений важливий прогрес на фронті реформ", проте визнає, що в Європейському Союзі і в Україні є багато людей, які хотіли б бачити швидший прогрес. Євродепутат також впевнений, що український уряд не стане менш мотивованим продовжувати реформи після отримання "безвізу".

Нагадує про існування механізму призупинення безвізового режиму і євродепутат від Польщі, член комітету закордонних справ Анна Фотига. "Якщо Україна скасує або відступить від якихось реформ, які вже втілені, це (повернення візового режиму - Ред.) може статись. Наприклад, якщо Україна відступить від якихось вимог, які перед нею були поставлені. Це завжди залежить від волі держав-членів ЄС", - зазначила вона, наголосивши при цьому, що вважає регрес у реформуванні в Україні малоймовірним.

Справді, запроваджуючи механізм призупинення, Євросоюз передбачив можливість відібрати у третіх країн право подорожувати до ЄС без віз у разі, якщо ці країни не виконуватимуть вимоги, які були перед ними поставлені. Для цього ЄС запроваджує спеціальний моніторинговий механізм, метою якого буде "забезпечення того, щоб треті країни, які у результаті діалогу щодо візової лібералізації були звільнені від віз, продовжували виконувати критерії, які стали основою для надання безвізового статусу", зазначено у відповідному комюніке Ради ЄС з нагоди ухвалення механізму призупинення.

Утім, голова комітету ЄП із закордонних справ Ельмар Брок (Elmar Brok) висловлює сподівання, що Україна все ж таки продовжуватиме процес реформування. "Україна повинна продовжувати реформи, інакше на неї чекає економічний колапс і вона не зможе рухатись вперед", - зазначив Брок. На його думку, візова лібералізація - "гарна річ для громадян України, а не для вирішення українських проблем".

Водночас у європейських столицях бачать об'єктивні проблеми, які заважають реформам в Україні. "Ми повинні пам'ятати, що Україна є країною, яка вимушена обороняти власну територію", - зазначила євродепутатка від Польщі, членкиня комітету закордонних справ Анна Фотига. За її словами, здійснення реформ є нелегким у будь-яких обставинах, а за умов конфлікту на сході України і російської агресії цей процес ще більш ускладнюється.

Тож однією з головних проблем євродепутати вважають неефективність боротьби з корупцією і обіцяють слідкувати за антикорупційними змінами в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. "За" проголосував 521 депутат ЄП, "проти" - 75, утримались – 36.