У МЗС пояснили, як та коли працюватиме процедура безвізу з ЄС для України (відео)

Безвізовий режим Європейського Союзу з Україною може почати діяти через два місяці, приблизно на початку червня. Після того українцям не доведеться під час поїздок до ЄС збирати чимало довідок та документів, а також не платити гроші за візу. Зазначимо, що основна процедура для безвізу вже сталася - за нього проголосував Європарламент. Про це в прямому ефірі програми "Сніданок з "1+1" розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він озвучив подальші кроки на шляху до безвізового режиму з ЄС: "Кроки дуже прості. Зараз зберуться постійні представники країн Європейського Союзу. Вони формально скажуть, що процес закінчився, тобто всі три інституції - Рада ЄС, Європейська комісія та Європарламент - уже ухвалили рішення. Вони формально дають відмашку, готується рішення Ради ЄС, потім його спільно підписують у Європарламенті - президент Європарламенту і представник Мальтійського головування. Потім воно публікується і набуває чинності (через 21 день). Ось у принципі п'ять кроків, які ще будуть. За процедурами Євросоюзу, я даю два місяці, плюс-мінус".

За словами міністра закордонних справ України, сьогодні, 7 квітня, набуває чинності спеціальний регламент, спеціальні правила Європейського Союзу щодо безпеки. І вони стосуються не тільки українців, а вони стосуються всіх громадян ЄС.

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"Якщо хтось буде три чи чотири хвилини більше перевірятися на в'їзді до Європейського Союзу, не бійтеся, не починайте писати у Facebook, що це якісь процедури проти українців, пов'язані з безвізом. Це пов'язано з тим, що зараз перевіряється кожен у Шенгенському реєстрі, у національному реєстрі та у реєстрі "Інтерполу". Якщо ви не злочинець і не терорист, то для вас ніяких проблем не буде", - наголосив Клімкін.

Також глава МЗС України пояснив, як на практиці буде реалізовуватися "безвіз" для українців та чи вимагатимуть додаткові документи.

"Не потрібно буде тягнути із собою велику пачку документів. На кордоні потрібен біометричний паспорт (громадянина України для виїзду за кордон). Наголошую, тільки біометричний паспорт. Також - квиток на поїздку. Має бути поліс страхування, як це і сьогодні працює. Але насправді важливо підтвердити прикордонникам, особливо на першому етапі, мету вашої поїздки. Якщо це офіційно, звичайно, у вас є запрошення або програма конференції, ще якісь документи. Тобто це важливо просто пояснити. Але тягнути нескінченні документи, які підтверджують, скажімо, фінансові можливості, не потрібно. Насправді, можуть запитати, чи у вас є фінансові засоби, та ж кредитка або мінімальні кошти. На перших етапах, можливо, про це будуть запитувати. Але ніщо інше, це дуже важливо зрозуміти, не потрібно", - заявив він.

Міністр закордонних справ розповів, що перевірка наявності коштів може тривати півхвилини-хвилину, але не буде нескінченних перевірок. Також він закликав українців не порушувати правило 90 днів.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. "За" проголосував 521 депутат ЄП, "проти" - 75, утримались – 36.