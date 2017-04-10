Українське суспільне мовлення очолить Зураб Аласанія

У другому турі голосування за голову правління Суспільного мовлення наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала Зураба Аласанію. Про це повідомляє "Громадське".

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На посаду голови НСТУ претендували 8 кандидатів: Зураб Аласанія, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Зорка, Олександр Зирін, Олександр Коваленко, Олег Наливайко, Марек Сієрант.

У другому турі голосування Аласанія отримав 10 голосів, а Наливайко – 7.

У першому турі однакову кількість, 8 голосів, набрали Зураб Аласанія та Олег Наливайко, за Романа Вибрановського було подано один голос.

Як відзначає "Детектор Медіа", Зураб Аласанія має команду, з якою разом буде будувати Суспільне мовлення. Це Роман Вінтонів, Микола Чернотицький, Інна Гребенюк, Юрій Макаров, Саша Кольцова, Дарія Юровська, Владислав Грузинський, Дмитро Хоркін, Дмитро Хільченко, Галина Бабій, Микола Ковальчук, Анастасія Рінгіс, Михайло Шматов, Ігор Куляс, Дмитро Грузинський, Олена Шахова, Масі Найєм, Оксана Панасівська — і ще близько 700 людей по всіх підрозділах НСТУ.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2017 року Кабінет міністрів визначив Державний комітет телебачення і радіомовлення органом, що здійснює функції з управління майном публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 28 грудня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив статут публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», реорганізованого з НТКУ. Згідно з державним бюджетом на 2017 рік, на функціонування Національної суспільної телерадіокомпанії України виділено фінансування в обсягу 1,2 млрд грн.

28 листопада минулого року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко очолив комісію з перетворення Національної телекомпанії України на Національну суспільну телерадіокомпанію України, комісія буде виконувати функції правління. Суспільне телебачення і радіомовлення створюється у формі Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 100% акцій якого належать державі. Передбачається, що НСТУ буде створена на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, ТРК «Культура», «Укртелефільму» та понад 20 обласних і регіональних телерадіокомпаній.