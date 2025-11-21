Попри чергове подорожчання, ці овочі все ще дешевші, ніж були рік тому.

Наприкінці тижня гуртові ціни на огірки зросли в середньому на 10% відносно позначки семиденної давнини. Тепличні комбінати зараз продають їх по 85-110 грн/кг, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зростальний ціновий тренд на огірки продовжується вже деякий час. Він пов’язаний з дефіцитом пропозиції якісних овочів на внутрішньому ринку. Більшість українських виробників фактично завершили сезон реалізації поточного обороту огірків.

Попри недостатню кількість внутрішньої пропозиції та вищі, в порівнянні з імпортними, ціни на українські тепличні огірки, більшість рітейлерів віддає перевагу саме вітчизняним овочам.

Це пояснюється дуже невисокою якістю імпортної продукції, яка помітно поступається українським тепличним огіркам. Тож стабільний попит роздрібних мереж на якісніші овочі дає змогу українським виробникам і далі підвищувати ціну на свою продукцію.

Слід відзначити, що попри стабільний висхідний ціновий тренд, тепличні огірки в Україні надходять у продаж щонайменше на 10% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Огірок тепличний ваговий в Varus продають по 119,9 гривень за кілограм.

В Сільпо огірок український коштує 159 грн/кг.

Ціна за кілограм тепличних огірків в АТБ становить 114,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Щодо овочів борщового набору, то зростання цін на них до кінця року не прогнозують. Це пов’язано з браком потужностей для зберігання городини в Україні, тож фермери будуть намагатися розпродавати вироблений товар без затримок, що стримуватиме ціни.

Вартість продуктового кошику українців почне активно дорожчати в грудні місяці через сезонний фактор - під час передріздвяного періоду традиційно активізується попит, що дає змогу виробникам підвищувати ціни на свою продукцію.

