При цьому Захарова заявила, що Кремль нібито відкритий до діалогу.

РФ офіційно не отримувала від США жодних планів врегулювання ситуації в Україні, де з 2022 року триває повномасштабна війна, розв'язана Росією.

Як повідомляє "Раніше за всіх. Ну почти", про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, наразі в різних засобах масової інформації з'являється різна інформація щодо цієї теми.

"...Багато витоків: обговорення, пункти, плани. В одних статтях ідеться про одну кількість пунктів, в інших про іншу кількість пунктів... Офіційно російська сторона, міністерство закордонних справ, а це встановлений канал спілкування зі Сполученими Штатами Америки, таких пропозицій, планів, узагалі нічого щодо цього не отримувала. Ми відкриті до діалогу", - сказала Захарова.

При цьому із заяви російської чиновниці незрозуміло, чи отримувала Росія "плани врегулювання" неофіційно.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація про новий "мирний план" завершення повномасштабної війни в Україні, яку в лютому 2022 року розв'язала Росія. План нібито складається з 28 пунктів, серед яких, окрім оприлюднених раніше вимог РФ щодо Донбасу, скорочення чисельності армії України, закріплення статусу російської мови, а також - реінтеграція Росії у світову економіку.

Україна ж має отримати гарантії безпеки та допомогу у відновленні. Нібито Білий Дім вимагає, щоб Київ погодився на мирний план до 27 листопада.

