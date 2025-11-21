Зараз він проходить реабілітацію, отримує необхідні ліки та процедури.

У КиївЗоо олень Мо успішно відновлюється після тяжкої травми, отриманої внаслідок атаки на Київ 14 листопада. Як повідомила Київська міська державна адміністрація, тоді вибухова хвиля зачепила й частину території зоопарку, пошкодивши вікна та конструкції.

Зазначається, що легкі поранення отримали шпороносна черепаха та кайман крокодиловий, яким одразу надали допомогу. Але найбільше дісталося мініатюрному азіатському оленю Мо: він отримав важку травму голови з переломом нижньої щелепи.

"Шанси на виживання становили лише 50/50, утім завдяки своєчасній операції та професійному догляду ветеринарів життя цього маленького оленя вдалося зберегти. Найкритичніший тиждень уже позаду. Післяопераційний період минув вдало, і з кожним днем зростає впевненість, що Мо повністю одужає. Зараз він проходить реабілітацію, отримує необхідні ліки та процедури й перебуває на м’якій дієті", - поінформували в КМДА.

Атака РФ на Київ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 листопада росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – "балістика") та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди"). Основним напрямок удару було місто Київ.

