Міністри та депутати хочуть взяти Мартиненка на поруки

Деякі міністри й депутати від «Народного фронту» хочуть взяти на поруки колишнього народного депутата від «Народного фронту» Миколу Мартиненка, підозрюваного у розкраданні коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у коментарі журналістам заявили міністр молоді і спорту Ігор Жданов та міністр інфраструктури Вадим Омелян, які прибули до будівлі Солом'янського райсуду Києва, де сьогодні обиратиметься запобіжний захід Мартиненку.

“Я вже брав на поруки Юрія Сиротюка (колишнього народного депутата від ВО «Свобода» - УНІАН ), і він приходив на всі засідання. Я думаю, що Мартиненко також не підведе нас, якщо ми візьмемо його на поруки”, - сказав Жданов.

Також Жданов у Facebook написав, що «команда "Народного Фронту", міністри та народні депутати зараз у Солом'янському суді. Ми приїхали, щоб взяти на поруки нашого колегу та побратима Миколу Мартиненка. Він не переховується від слідства, не "зліг у лікарню", постійно перебуває в Україні та ще у 2015 році пішов на безпрецедентний крок - добровільно склав повноваження народного депутата та відмовився від депутатського імунітету».

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Також до суду підтримати Мартиненка прибули міністр освіти і науки Ліля Гриневич, міністр екології Остап Семерак, депутати від “Народного фронту” Микола Княжицький, Павло Пинзеник, Леонід Ємець, Георгій Логвинський.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата, екс-голову комітету Верховної Ради з питань ПЕК Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

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За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

У САП заявили, що проситимуть суд обрати Мартинку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 300 млн грн.