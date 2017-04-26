Порошенко про історичне рішення послів ЄС щодо українського безвізу: двері до Європи відкриті

Президент України Петро Порошенко назвав історичним рішення послів ЄС щодо надання українцям безвізового режиму та заявив, що двері Європи для України відкриті. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час заходів у зв’язку з черговою річницею аварії на Чорнобильській атомній електростанції за участю президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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«Щойно Coreper – Рада Євросоюзу на рівні послів прийняла історичне рішення про надання Україні безвізового режиму. Двері Європи для України відкриті», - заявив він.

«Зараз залишилось рішення Ради Євросоюзу на рівні міністрів, і процес завершений», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) підтримав надання Україні безвізового режиму. Рішення було ухвалено без обговорення.

Сьогоднішнє рішення ще має бути затверджено Радою Євросоюзу, засідання якої відбудеться 11 травня, з подальшим підписанням в Європейському парламенті президентами ЄП та Ради ЄС. Європарламент 6 квітня підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.