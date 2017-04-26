Євросоюз створить в Україні зразкові підрозділи поліції за мільйони євро

Євросоюз запускає проект із створення 20 зразкових відділів поліції. Про це повідомляє прес-служба Консультативної місії Європейського Союзу.

Зазначається, що вартість проекту становитиме 6 млн євро для створення 20 зразкових відділів в Київській, Харківській та Львівській областях.

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Повідомляється, що проект "Підтримка реформи поліції в Україні" також передбачає проведення спеціалізованих тренінгів щодо взаємодії поліції з громадою, надання обладнання (у тому числі автомобілів) та запровадження скандинавської моделі охорони громадського порядку, що спрямована на запобігання насильства під час масових заходів.

Як повідомляв УНІАН раніше, у розслідуванні кримінального провадження про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова є позитивні зрушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії МВС заявив голова Нацполіції Сергій Князєв. "Є позитивні зрушення у розкритті вбивства колишнього депутата Держдуми Росії", - сказав він.