У Клімкіна розповіли про дії України на випадок відмови РФ виконувати рішення суду в Гаазі

У разі невиконання Росією проміжного рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії», офіційний Київ звернеться до Генеральної асамблеї, щоб змусити РФ його виконати і буде добиватися посилення санкцій проти Москви в рамках різних міжнародних організацій.

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Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца в ефірі одного з українських телеканалів.

«Якщо Росія не виконає це рішення (проміжне рішення суду ООН) - це матиме гірші наслідки для Росії, тому що вона вже і так увійшла в круте піке, і політично це матиме погані наслідки для неї. Можна сказати, що їй (РФ) все одно, але вона заганяє себе все далі й далі в глухий кут. Санкції діють, і щоб Росія не казала, незважаючи на їх наратив, чим болісніші санкції – тим важче Росії», - заявила вона.

«Якщо вона дійсно це (проміжне рішення суду ООН – УНІАН) не виконує, то Рада безпеки ООН має це питання розглянути, і Росія теоретично блокує це рішення…Ми звертаємося до Генеральної асамблеї для того, щоб ухвалити рішення щодо забезпечення виконання Росією цього рішення. В будь-якому разі, якщо Росія не буде виконувати це рішення, ми будемо добиватися посилення санкцій щодо Росії в рамках різних міжнародних організацій», - додала речниця.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Суд вказав, що Росія повинна утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інституції, включаючи Меджліс.

Разом з тим суд вирішив, що Україна не надала достатньої кількості доказів, які стали б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів, що стосуються порушення Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.