СБУ причиною обшуку в "Укргазвидобуванні" та Dragon Capital називає "шпигунські" програми

В СБУ підтвердили, що проводили обшуки у компаніях «Укргазвидобування» та Dragon Capital, які є користувачами спеціального програмного продукту, що дозволяє дистанційно контролювати закриту інформацію. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав начальника апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

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За його словами, компанія-розробник цієї програми співпрацює з ФСБ РФ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 26 квітня, Служба безпеки України провела обшук в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital з наміром вилучити комп'ютерну техніку через нібито незаконного використання програмного забезпечення.

За інформацією компанії, програмне забезпечення, офіційно придбане в 2015 році в українській компанії для використання як система контролю робочого часу, в 2016 році було визнано спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації" на підставі експертного висновку в рамках кримінального провадження.

Співробітники СБУ мали намір вилучити всю комп'ютерну техніку компанії, що призвело б до зупинки діяльності компанії, проте завдяки реакції прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, інших публічних діячів і засобів масової інформації в подальшому обшук пройшов без порушень та силового тиску з боку співробітників СБУ.

Зараз компанія працює в звичайному режимі. Інвестиційна компанія Dragon Capital (м. Київ) заснована в 2000 році і спеціалізується на інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Міноритарним пакетом Dragon Capital з 2007 року володіє один з найбільших світових банків Goldman Sachs. Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала є президентом Європейської Бізнес Асоціації в Україні.

26 квітня також пройшли обшуки СБУ в офісі "Укргазвидобування". Причиною у компанії "Укргазвидобування" назвали можливе незаконне використання програмного забезпечення, придбаного на Prozorro.