До Сирії разом із президентом ПАРЄ літав доповідач по українському питанню - Геращенко

Разом із президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом до Сирії літали ще двоє чиновників, які займають високе становище в Асамблеї.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповіла віце-спікер українського парламенту і делегат ПАРЄ Ірина Геращенко, пише ТСН.

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Вона зазначила, що одним із супутників Аграмунта був віце-президент Асамблеї іспанський депутат Хорді Шукла, який до того ж є доповідачем по моніторингу по Україні. Третім високопосадовцем ПАРЄ, який відвідав Сирію, був бельгійський депутат Алан Дестекс, що очолює один із ключових комітетів Асамблеї – юридичний.

Геращенко зазначила, що члени ПАРЄ летіли до Сирії на російському військовому літаку. Вони були запрошені депутатом нелегітимної Держдуми Леонідом Слуцьким, який через свою причетність до анексії Криму та агресії Росії в Україні внесений у всі західні санкційні списки.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня на сесії ПАРЄ низка депутатів закликала Аграмунта подати у відставку за його візит разом з російською делегацією в Сирію. У свою чергу Аграмунт заявив, що його поїздка в Сирію була «помилкою» і вибачився. 25 квітня в ПАРЄ проходило публічне обговорення поїздки Аграмунта і його двох колег по ПАРЄ в Сирію.

Перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко повідомила, що Аграмунт пообіцяв 28 квітня виступити із заявою щодо свого статусу за результатами цих слухань.

26 квітня голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що Аграмунт намагається ухилитися від відставки, і що три політгрупи - ліберали, соціалісти і консерватори на своїх засіданнях проголосували за висловлення йому недовіри.

«Жодного голосу за нього. В ЄНП просто не поставили на голосування, але очевидно, що більшість теж проти того, щоб Аграмунт перебував на посаді президента ПАРЄ», - зазначив депутат.