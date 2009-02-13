Томенко радить Черновецькому врахувати досвід Голохвастова

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що критичну ситуацію в Києві може виправити центральна влада або самі ж кияни.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

Зокрема, на його думку, Верховна Рада України може ухвалити закон про розділення самоврядних та виконавчих повноважень столичної влади або Президент України відсторонить Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА.

“Саме такими можуть бути дії влади, якщо вона зреагує на цю критичну ситуацію в Києві”, - сказав заступник голови Верховної Ради.

Іншим шляхом виходу з ситуації, вважає він, є дії киян, які змусять команду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО реагувати на несприйняття населенням “соціально-економічних див столичної влади”.

При цьому, наголосив М.ТОМЕНКО, повчальною для Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО має стати вистава Михайла Старицького “За двома зайцями”, зважаючи на те що пам’ятник Голохвастову знаходиться недалеко від київської мерії.

“Історія доводить, що очевидно можна декілька раз дурити народ, шляхом обману втертися в довіру, але рано чи пізно це призведе до того, що суспільству це набридне. Для головного персонажа вистави це завершилося дуже сумно – він довів до банкрутства свою цирульню, а столичний мер сьогодні намагається довести до збанкрутіння весь Київ, і наслідки цього можуть бути гірші”, - сказав М.ТОМЕНКО.