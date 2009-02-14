Яценюк не претендує на крісла в уряді: там все зайнято
11:38, 14 лютого 2009Політика
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Але знає, хто має відповідати
Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що не претендує на жодну посаду у нинишньому складі уряду.
Про це він заявив під час ефіру на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері.
«Та ні, там зайняті посади», - сказав жартома А.ЯЦЕНЮК, коментуючи заяву, що його називають серед претендентів на одну з міністерських посад.
За його словами, такі розмови є не дуже серйозними. «Я думаю, що повинні нести відповідальність ті, хто сьогодні сформували коаліцію з чинним урядом», - додав А.ЯЦЕНЮК.
При цьому, сказав А.ЯЦЕНЮК, свою особисту відповідальність за ситуацію у Україні він і надалі нестиме.
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