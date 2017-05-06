У ФСБ прокоментували інцидент із українським катером у Чорному морі

Український пошуково-рятувальний катер "займався стеженням" за технічними судами російської угруповання, здійснював їх фото- і відеозйомку.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу Прикордонного управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії по анексованому Криму.

Як розповіли в представництві російських спецслужб, інцидент стався 23 квітня, український катер тоді намагався увійти в "територіальні води Росії" з боку анексованого Криму. У прес-службі прикордонного управління відзначили, що російський сторожовий катер "попередив" українське судно про "порушення".

"На пульт чергового служби прикордонного управління ФСБ Росії по Криму в Балаклаві надійшла інформація про те, що до "державного кордону РФ" наблизився пошуково-рятувальний катер (прапор Україна), екіпаж якого здійснює фото- і відеозйомку російських кораблів", - повідомили в прес-службі ФСБ РФ.

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Після цього російські прикордонники вирушили в район, де був помічений український катер, для того, щоб забезпечити безпеку екіпажів російських землесосних снарядів "Амур і Печора", що здійснюють нібито законну економічну діяльність в "територіальних водах Росії".

Командир російського угруповання попередив капітана українського катера, що якщо він продовжить рух за вказаним курсом і маршрутом, то порушить "державний кордон" Росії.

У відповідь на це капітан катера заявив, що знаходиться у територіальних водах України і вже йде в порт Скадовськ в Херсонську область. При цьому примусово катер не зупиняли, "застосування зброї прикордонним сторожовим катером не здійснювалося".

"Капітан українського рятувального катера самостійно ліг на заявлений курс і зник у зазначеному напрямку", - зазначили у російському відомстві.

Як повідомляв УНІАН, в Мінінфраструктури України заявили, що під час штатних навчань рятувальників Морської пошуково-рятувальної служби у Чорному морі в районі Скадовська російський корабель здійснив спробу захопити український рятувальний катер. Проте екіпаж не допустив цього.

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Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% учасників проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.