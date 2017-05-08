Порошенко: наші діди не уявляли, що за сімдесят років своє військо в Україну надішле Москва

Президент України Петро Порошенко висловив глибоку шану всім борцям проти нацизму і зазначив, що наші діди в найстрашніших снах не уявляли, що через сімдесят років своє військо в Україну надішле Москва.

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Про це президент сказав у зверненні на відкритті фотовиставки «Четверте покоління» у Національному музеї історії України в Другій світовій війні, відеозапис якого розміщено на сторінці глави держави в Facebook.

«Коли наші діди і прадіди в сорок п'ятому наступали на Берлін, вони і в найстрашніших снах не уявляли, що через сімдесят років своє військо в Україну надішле Москва... І холоднокровно вбиватиме їх онуків і правнуків. Сьогодні Україну захищають нащадки і воїнів Червоної армії та Української Повстанської Армії. Вони шанують своїх дідів і прадідів. Подвиг наших переможців, які захищають українську землю від російського агресора, буде жити завжди», - сказав Порошенко.

Президент висловив глибоку шану всім борцям проти нацизму і подякував ветеранів. «Низький уклін вам за ваш подвиг, за вашу перемогу, дорогі ветерани!» - сказав глава держави.

***Сьогодні україна разом з країнами Європи відзначає День пам'яті та примирення, встановлений з метою увічнення пам'яті всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років. Україна почала відзначати цей день у 2015 році.