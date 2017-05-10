Сенат Нідерландів отримав останні документи, необхідні для розгляду асоціації з Україною

Сенат Нідерландів отримав останні документи, необхідні для розгляду рішення про ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною і підтвердив, що дебати відбудуться 23 травня.

Читайте такожБрюссель підтверджує надання Україні "безвізу" до середини червня - Геращенко

Про це свідчать офіційні дані нідерландського парламенту, передає «Європейська правда».

В Сенаті повідомили, що у вівторок, 9 травня, надійшли необхідні рішення комітетів.

Таким чином, дебати проведуть у вівторок 23 травня.

Зазначається, що поки невідомо, чи буде безпосереднє голосування перенесене на наступне пленарне засідання.

Читайте такожУ МЗС перерахували країни, до яких українці зможуть їздити без віз після рішення ЄС

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ має ратифікувати верхня палата (Сенат). На сьогоднішній день Нідерланди - єдина країна ЄС з 28 країн-членів, яка досі не ратифікувала документ. За результатами референдуму, що відбувся в квітні 2016 року, в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловились проти угоди з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.