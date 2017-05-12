Голосування країн: журналісти розповіли, які "клани" існують на Євробаченні

Балкани, пострадянській простір, Скандинавія. Саме про ці регіональні групи говорять, коли на пісенному конкурсі Євробачення підраховують бали, що їх одні країни дають іншим.

Проблема регіонального голосування існує, про неї знають й організатори конкурсу і музичні фахівці та фани Євробачення, але також лунають заклики не перебільшувати її і що все одно на конкурсах виграють сильніші пісні з гарним шоу, передає Радіо Свобода.

Коли говорять про голосування "сусідів за сусідів", то у першу чергу мають на увазі три регіональні групи – балканську, пострадянську (з вкрапленням екс-комуністичної Східної Європи), а також скандинавську групу.

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Але йдеться не лише про регіональні групи , а й про окремі пари. Скажімо, в середньому Кіпр дає Греції 11,55 бала, а Греція Кіпру – 11,33 бала з максимальних 12-ти. Молдова дає Румунії в середньому 11,80 бала, а Румунія Молдові – 11,71 бала. Так само Британія й Ірландія обмінюються взаємною підтримкою.

Пояснюється регіональне голосування кількома факторами. По-перше, тим, що в сусідніх країнах якраз є зв’язки між собою і часто існують діаспори – тому коли голосують телеглядачі, то зрозуміло, що діаспора активно голосує за країну свого походження.

По-друге, Європа завжди була континентом регіонів і це нормально, що країни регіонів мають історичні і культурні зв’язки між собою.

Цікаво, як складається доля на Євробаченні "позакланових" країн. Австралія, наприклад, у 2016 році посіла друге після України місце на Євробаченні за чотирирічну історію виступів тієї далекої країни на європейському пісенному конкурсі.

Німеччина не належить до якогось регіонального блоку, але змогла виграти Євробачення в 2010 році, а от в 2015 році була останньою з невдалою піснею, яка не набрала жодного бала у фіналі.

У регіональному голосуванні є й парадоксальний позитив – часто віддають голоси одна одній країни, які мають непросту історію взаємин і таке голосування є своєрідним жестом і прагненням до замирення і до перегорнення сторінки важкого минулого, – а часом навіть воєн, як на Балканах.

Як повідомляв УНІАН, букмекери продовжують приймати ставки на переможця Євробачення-2017. Згідно з рейтингом, прогнозують перемогу Італії, яку представляє Франческо Габбані з піснею Occidentali's Karmа, передає ЕurovisionWorld.