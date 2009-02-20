Мартиненко: по жодному прізвищу міністра рішення не прийняте

Лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО заявляє, що коаліція поки не ухвалила остаточного рішення щодо кадрових змін в уряді, і це питання буде узгоджено не раніше наступного пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Зараз рішення не то що коаліцією, а навіть фракцією не прийнято», - сказав він.

М.МАРТИНЕНКО зауважив, що зараз по всіх кадрових питаннях відбувається дискусія.

«Але по жодному прізвищу, по жодній кандидатурі на посаду того чи іншого міністра рішення не прийнято», - сказав він.

При цьому лідер фракції НУ-НС зауважив, що жодних проблем у цьому питанні немає, і кадрові питання сконсолідують коаліцію, а не пересварять її.

«На наступному пленарному тижні питання буде вирішено… Але поки діє рішення фракції, що депутати в уряд не підуть», - сказав М.МАРТИНЕНКО.