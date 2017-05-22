ГПУ отримала дозвіл на спецрозслідування економічних злочинів Януковича та екс-міністра фінансів

Генеральна прокуратура отримала від суду дозвіл на здійснення спеціального розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича та колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГПУ, слідчими управління Генпрокуратури з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо невиконання покупцем пакета акцій ВАТ «Укртелеком» умов приватизації, незаконного виділення з Державного бюджету и 220 млн грн та приватизації 92,79 % державного пакета акцій ВАТ «Укртелеком» за заниженою вартістю.

Зазначається, що у провадженні доведено заниження вартості пакету акцій ПАТ «Укртелеком» на 1 623 млн грн, підтверджено незаконне виділення з державного бюджету України 220 млн грн, у зв’язку з чим повідомлено про підозру Януковичу, Миколі Азарову, Колобову, Сергію Арбузову та ще низці осіб.

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«Накладено арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Тримоб» та 92,79% акцій ПАТ «Укртелеком». Вже отримано дозволи суду на здійснення спеціального розслідування стосовно Януковича та Колобова», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, рішення суду про дозвіл на здійснення спеціального розслідування щодо Азарова та Арбузова очікується найближчим часом.

«Після отримання дозволів суду провадження буде скеровано до суду», - зазначили в Генпрокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня Апеляційний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно екс-міністра Колобова, який залишається в міжнародному розшуку, незважаючи на відмову Іспанії в його екстрадиції.

У жовтні 2014 року за матеріалами СБУ Генпрокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах колишніми посадовцями, серед яких Колобов. Також Колобов разом з іншими екс-посадовцями є фігурантом провадження щодо незаконного випуску облігацій зовнішньої державної позики для отримання кредиту від Росії (ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) ККУ.

На початку березня 2015 року Колобова затримали в Іспанії. Генпрокуратура направила в Іспанію запит про його екстрадицію. Пізніше у ГПУ повідомили, що Іспанія відмовила Україні в екстрадиції Колобова.

Колобов очолював Мінфін у 2012-2014 роках.