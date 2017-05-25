Україна стане невід’ємною частиною обговорень на зустрічі лідерів країн НАТО – керівник місії

На зустрічі глав країн-членів НАТО сьогодні у Брюсселі тема України буде невід’ємною частиною обговорень.

Про це українським журналістам заявив в.о. глави Місії України при НАТО Єгор Божок, повідомляється на сторінці місії у Facebook.

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«Тема України стане невід’ємною частиною обговорення питань під час засідання глав держав та урядів країн-членів НАТО 25 травня у Брюсселі», - зазначив він.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, у Брюсселі відбудеться зустріч глав урядів і глав держав-членів Північноатлантичного альянсу, у якій вперше братимуть участь президент США Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон.