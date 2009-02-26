У Медведєва заявили, що позиція України завдає Росії всілякої шкоди

Керуючий справами президента РФ Володимир КОЖИН заявляє, що Україна безпідставно претендує на власність колишнього СРСР за кордоном. Про це він сказав у прямому ефірі радіо «Эхо Москвы».

"Наша позиція була і залишається незмінною: Росія - правонаступник Радянського Союзу. Усі борги колишніх республік Росія взяла на себе, при цьому вся закордонна власність відійшла Російській Федерації. Усі з цим погодилися, окрім однієї колишньої республіки, а зараз незалежної країни України», - сказав В.КОЖИН.

За його словами, така позиція України є абсолютно деструктивною і завдає Росії прямої політичної та економічної шкоди.

В.КОЖИН підкреслив, що в ряді країн через позицію України в РФ виникають проблеми з перереєстрацією власності колишнього СРСР.

"Стоїть будинок чи комплекс будівель і вони числяться за країною, якої немає, тобто за Радянським Союзом», - сказав він додавши, що ця проблема є в Японії і в ряді європейських країн.

«Десь ми цю юридичну проблему закрили і повністю перереєстрували, завдяки позиції тієї чи іншої країни. Десь через коливання властей країни, це не виходить – вони радять домовиться з Україною", - зазначив В.КОЖИН.

За його словами, часто українські колеги «поводяться, м`яко кажучи, недипломатично» і подають до місцевих судів для визначення приналежності цієї власності.

Він підкреслив, що вирішення цієї проблеми з Україною не спостерігається.

"Переговори йдуть, але вони йдуть ні добре, ні погано. Наша позиція чітка і послідовна, і відступати ми не вважаємо за потрібне. Українська сторона свого часу пропонувала якісь компроміси, але зараз усе знаходиться в тій же стадії", - сказав В.КОЖИН.

Він зазначив, що йдеться про «дуже велику» кількість спірних об`єктів.