У стенограмі на сайті Кремля вирізали питання France Press до Путіна щодо Сущенка

До стенограми на сайті Кремля за підсумками переговорів президента Росії Володимира Путіна і президента Франції Еммануеля Макрона не включили згадку в питанні France Press про українського журналіста Романа Сущенка.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на відео на сайті Кремля на тайм коді 11.20 журналіст France Press серед іншого запитує про права людини в Росії та чи обговорювалося питання Романа Сущенка, якого перекладач назвав «російським» журналістом.

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У стенограмі це не зазначено і питання викладено так: «Питання (як перекладено): Пане Путін, ви в березні в Кремлі приймали кандидата від Національного фронту (Марін Ле Пен) і, принаймні негласно, надали їй підтримку в президентській кампанії. Крім того, була ще «справа хакерів». Кажуть, що, може бути, вони були з Росії, вони намагалися втрутитися у перебіг виборчої кампанії у Франції. Хотів би у вас обох запитати: зараз ви стоїте на цій трибуні поруч один з одним, і у нас немає враження, що франко-російські відносини такі вже й теплі. Чи хоч трошки теплішими вони стали в результаті цієї зустрічі? Ми зараз говоримо про клімат зустрічі, але стоїть також питання прав людини. Ви говорили про це?».

На це Макрон відповів: «Що стосується питання прав людини та інших, ми про це говорили. Так, ми згадували конкретні випадки цього, але ми не будемо публічно згадувати ці окремі випадки. Я не думаю, що це допоможе просуванню справ у цих питаннях. Принаймні, я дуже хочу, щоб ми змогли знайти рішення, яке б відповідало тим цінностям, яким ми прихильні. І я не поступлюся цими цінностями».

У свою чергу Путін проігнорував це питання про права людини.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи обговорювалася на зустрічі в Парижі доля українського журналіста Сущенка та інших незаконно ув'язнених у Росії українців, сказав, що «не порушувалося», але глави держав обговорювали, «чи можливо хоч щось зробити, аби все зрушити з мертвої точки» у врегулюванні ситуації на Донбасі.