У стенограмі на сайті Кремля вирізали питання France Press до Путіна щодо Сущенка
Путін проігнорував це питання про права людини.
До стенограми на сайті Кремля за підсумками переговорів президента Росії Володимира Путіна і президента Франції Еммануеля Макрона не включили згадку в питанні France Press про українського журналіста Романа Сущенка.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на відео на сайті Кремля на тайм коді 11.20 журналіст France Press серед іншого запитує про права людини в Росії та чи обговорювалося питання Романа Сущенка, якого перекладач назвав «російським» журналістом.
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У стенограмі це не зазначено і питання викладено так: «Питання (як перекладено): Пане Путін, ви в березні в Кремлі приймали кандидата від Національного фронту (Марін Ле Пен) і, принаймні негласно, надали їй підтримку в президентській кампанії. Крім того, була ще «справа хакерів». Кажуть, що, може бути, вони були з Росії, вони намагалися втрутитися у перебіг виборчої кампанії у Франції. Хотів би у вас обох запитати: зараз ви стоїте на цій трибуні поруч один з одним, і у нас немає враження, що франко-російські відносини такі вже й теплі. Чи хоч трошки теплішими вони стали в результаті цієї зустрічі? Ми зараз говоримо про клімат зустрічі, але стоїть також питання прав людини. Ви говорили про це?».
На це Макрон відповів: «Що стосується питання прав людини та інших, ми про це говорили. Так, ми згадували конкретні випадки цього, але ми не будемо публічно згадувати ці окремі випадки. Я не думаю, що це допоможе просуванню справ у цих питаннях. Принаймні, я дуже хочу, щоб ми змогли знайти рішення, яке б відповідало тим цінностям, яким ми прихильні. І я не поступлюся цими цінностями».
У свою чергу Путін проігнорував це питання про права людини.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи обговорювалася на зустрічі в Парижі доля українського журналіста Сущенка та інших незаконно ув'язнених у Росії українців, сказав, що «не порушувалося», але глави держав обговорювали, «чи можливо хоч щось зробити, аби все зрушити з мертвої точки» у врегулюванні ситуації на Донбасі.