У Компартії заклик Кравчука називають громадянською позицією

У Комуністичній партії заклик першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА щодо добровільної відставки чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА називають громадянською позицією.

Про це заявила сьогодні на прес-конференції в Донецьку секретар Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народний депутат від КПУ Катерина САМОЙЛИК.

«Сьогодні головний чинник дестабілізації в країні – це дійсно Президент України. Тому не випадково виступив Леонід КРАВЧУК. Ми можемо його не поважати, можемо поважати, але на даний момент – це була його громадянська позиція», – сказала К.САМОЙЛИК.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Л.КРАВЧУК закликав чинного главу держави В.ЮЩЕНКА добровільно подати у відставку і оголосити дострокові президентські вибори. «Справжній патріотизм Президента у тому, щоб глибоко проаналізувати ситуацію, власну позицію і ухвалити відповідальне рішення - піти у відставку... Вам потрібно сказати собі, Вікторе Андрійовичу: я зробив усе, що міг, і більше зробити не зможу», - сказав Л.КРАВЧУК, звертаючись у телеефірі до В.ЮЩЕНКА.