У верхівці "ДНР" готуються чергові "кадрові" чистки – ІС

У верхівці «ДНР» почався черговий «кадровий» скандал.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», згідно з вказівкою ватажка «ДНР» А. Захарченко, планується відсторонення від посади т. зв. «голови верховного суду ДНР» Едуарда Якубовського. В даний час в «верховному суді», «контрольно-ревізійними органами» і «генеральною прокуратурою ДНР», проведено кілька перевірок.

«Е. Якубовський веде кулуарні переговори з оточенням Захарченко про «м'яке» звільнення під слушним приводом. Разом з тим, у середовищі співробітників вказаного закладу» ходять чутки про можливе кримінальне переслідування Е. Якубовського або його ліквідацію під легендою «диверсії української ДРГ». У «МГБ ДНР» підозрюють, що представник команди Е. Якубовського - т. зв. «заступник керівника судового департаменту - керівник адміністративно-господарського управління судового департаменту при верховному суді ДНР» Юрій Кочетков, - розуміючи неминучу розправу з ним у разі такого розвитку подій, а також загрозу його сім'ї, прораховує варіанти переходу на територію, контрольовану Україною», – повідомили в ІС.

Читайте такожБойовики під Маріуполем самовільно заселяються в будинки жителів, які виїхали – ІС

Також під загрозою фізичного знищення знаходиться ще один функціонер «ДНР» - А. Семенов, т. зв. «віце-прем'єр з економіки» «уряду» А. Бородая, директор компанії «Ландорра», депутат «народної ради ДНР» першого скликання від політичної партії «Донецька республіка», заступник А. Ходаковського з організації «Патріотичні сили Донбасу».

«Попередження про подібний розвиток подій А. Семенов отримав від своїх джерел у «МГБ ДНР». Причина підготовки розправи - підтримка А. Ходаковського. А. Семенов, враховуючи дану загрозу, останнім часом намагається не залишати свій будинок і посилив особисту охорону», – йдеться в повідомленні.