Ющенко: Усі ви будете президентами у свій час

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає оголосити мораторій на політичні сварки і забути про президентські вибори до 1 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, головою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та представником від опозиції Миколою АЗАРОВИМ.

"ВСІ ВИ БУДЕТЕ ПРЕЗИДЕНТАМИ У СВІЙ ЧАС..."

В.ЮЩЕНКО звернувся до учасників наради "не як до політиків, а як до державних діячів".

Він підкреслив, що сьогодні треба відкинути політику і спільно працювати над подоланням економічної кризи.

Президент зауважив, що ситуація вже переходить критичну межу, і тому потрібно зупинитись.

«Домовляємося про наступне: припиняємо будь-яке політичне з’ясування стосунків, накладаємо на цю тему мораторій. Також відмовляємось від збурення суспільних настроїв через різні шоу, пресу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що всім цим знищується довіра людей не лише до влади, а й повага до України в цілому.

Також Президент запропонував відмежуватись «від популістського фарсу, який заполонив столицю, центральні органи влади і надзвичайно швидко поширюється в усі регіони», зауваживши, що через це в державі скаладається ненормальна ситуація.

В.ЮЩЕНКО запропонував учасникам наради до 1 липня забути про виборчу президентську кампанію.

«Всі ви будете президентами в свій час, але прошу до 1 липня забути про вибори. Не треба поспішати. Я переконаний: кому належить перемогти – перемога до нього прийде. Головне, щоби ми зараз не програли Україну», - сказав Президент.

ЮЩЕНКО ПОЧИНАТИМЕ ТИЖДЕНЬ З ТИМОШЕНКО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує щопонеділка проводити наради з координації дій усіх органів державної влади та політичних сил в кризових умовах розвитку економіки.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що рішення під час цих нарад прийматимуться консенсусом. «Якщо якась сторона буде мати окрему позицію по тому чи іншому питанню, я даю гарантію, що рішення не буде прийнято», - запевнив Президент.

«У будь-якому випадку нам потрібен діалог, бо ручний режим управління, імпровізація негативно б’є по бюджетній системі та економіці в цілому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що всі присутні представляють різні гілки влади, мають свій об’єм повноважень і свої погляди. Водночас Президент висловив переконання, що якщо сторони підходитимуть до вирішення питань не як політики, а як державні діячі, то консенсус можна знайти. «Я закликаю бути українцями, а не суб’єктами виборчої кампанії», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також відкинув те, що сьогодні діалогу заважають особисті стосунки вищого керівництва держави. Глава держави погодився з тим, що є різні погляди, але це не має бути визначальним для компромісу. «Думаю, що разом нам вдасться пояснити людям набагато більше, ніж поодинці», - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що буде партнером в цих питаннях. Важливим тестом готовності до такої співпраці В.ЮЩЕНКО назвав вироблення єдиного плану щодо переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом, а також узгодження питання щодо внесення змін до бюджету.

Президент підкреслив, що для національної економіки сьогодні потрібен прагматизм, чесна політика та консолідовані дії. Також важливими питаннями В.ЮЩЕНКО назвав ухвалення низки кроків щодо збереження соціальних стандартів людей.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що уряд і коаліція мають дати чесну відповідь щодо підтримки національного виробника. І зробити, на його думку, це можна через лібералізацію податкової системи. Також Президент закликав звернути увагу на проблеми малого бізнесу.

Крім того, приділити увагу, на переконання Президента, потрібно і програмам з енергозбереження, інакше країну чекає у 2009 році глибока енергетична криза.

Також важливим питанням В.ЮЩЕНКО назвав відновлення довіри до банківської системи. Він зауважив, що спроби кадрових ревізій, спроби втручання в діяльність НБУ завдали Україні непоправної шкоди і нанесли набагато сильніший удар, ніж світова криза. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідно робити спільні кроки для підтримки національної банківської системи та відновлення до неї довіри.

"ЧАС ПРАЦЮЄ ПРОТИ НАС"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом має бути відновлена у найближчий тиждень.

«Поновлення співпраці у найближчі тижні або дні є найчутливішим тестом доцільності сьогоднішньої нашої зустрічі. Час працює проти нас. Наше головне сьогоднішнє завдання - виробити той план, щоб діалог з МВФ у лічені дні був відновлений», - сказав Президент, додавши, що це стало би першим серйозним кроком з подолання кризи.

Саме цю тему він запропонував обговорити на цій нараді.

Президент пояснив, що успішна співпраця України з МВФ є сигналом для інших країн та інвесторів.

«Не так важливі фінанси, як важливий сигнал для бізнесу - внутрішнього та інтернаціонального, що в Україні є програма, яка дає відповіді на вихід із кризової ситуації. Україні потрібні сильні сигнали провідних фінансових інституцій, що українська влада знає відповідь на кризу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і для допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення щодо надання або ненадання Україні другого траншу.

9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує найближчим часом повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи значний дефіцит державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту. Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває».

ПРЕЗИДЕНТ ПРОПОНУЄ ТРИ БАЗОВІ ПРИНЦИПИ У БОРОТЬБІ З КРИЗОЮ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, голову Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА та опозицію спільно та скоординовано працювати над антикризовими економічними заходами.

Президент констатував, що кризові явища в українській економіці відбуваються на тлі прогнозованої на 2009 рік стагнації у світовій економіці. «Такого виклику перед національною спільнотою у нас не було багато років», - сказав Президент, закликавши відкинути політику у вирішенні цих проблем.

«Між нами є суттєві політичні, ідеологічні, професійні розбіжності. Ми по-різному оцінюємо і природу, і масштаб кризових процесів, але вихід із кризи сьогодні лежить у системі влади. Це єдиний спосіб дати повноцінну відповідь, з яким антикризовим пакетом, з яким антикризовим сценарієм країна впорається з кризою», - сказав Президент.

«Я переконаний, що у цій ситуації політикам нічого робити. Політизація цього процесу принесе тільки шкоду. Я звертаюся до вас виключно як до державних діячів, які зобов`язані думати не про вибори, а про завтрашній день», - закликав глава держави.

Він запропонував об`єднатися навколо спільно виробленої антикризової програми, мета якої - найменш болісно вийти з кризи. Насамперед, йдеться про збереження соціальних стандартів.

«Першочергове завдання для всіх нас - утримати ситуацію під контролем, уберегти економіку від глибокої кризи, і для людей зберегти високі соціальні стандарти», - сказав Президент.

Щоб подолати ці виклики, він запропонував три базові принципи: перший пріоритет - збереження соціального захисту у 2009 році; ефективний антикризовий пакет, що включав би податкову реформу, підтримку національного виробника, політику енергозбереження; збалансувати державний бюджет і скоротити державні видатки, щоб, зокрема, наповнити Стабілізаційний фонд.

«Для того, щоб запрацював Стабілізаційний фонд, нам потрібен реальний бюджет», - нагадав В.ЮЩЕНКО. Він вважає, що Стабілізаційний фонд у чинному бюджеті не буде наповнений на запланованому рівні.

«Нам треба дати правдиву інформацію, як може українська економіка вийти з кризи шляхом спільних чесних сміливих дій», - підсумував Президент.

Окремо глава держави закликав припинити спроби тиску на банківську систему та Національний банк, які зокрема відбуваються останні 3-4 місяці. «Банківська система у будь-якій країні є основою для розвитку національної економіки. Те ґвалтування, яке допущено в останні місяці в банківській системі, ці постійні намагання кадрових змін та ручного управління принесли країні непоправну шкоду. Такого негативного внеску нам не могла дати навіть міжнародна фінансова криза», - переконаний Президент. Він додав, що через публічні коментарі високопосадовців відбувся масовий відтік внесків із банків. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що економічних підстав для таких процесів у банківській сфері та рівня валютного курсу немає.

«Наша мета - робити кроки, які підтримують і посилюють національну банківську систему», - сказав Президент, зауваживши, що найперше завдання - відновити довіру до банків.

ДО ПОНЕДІЛКА БУДЕ СПІЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ

Президент, прем’єр-міністр та голова Верховної Ради домовились до понеділка, 2 березня, підготувати спільний документ до Міжнародного валютного фонду.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що робоча група має виробити документ, який демонструватиме спільну політичну волю всіх гілок влади щодо забезпечення реалізації конкретних економічних питань.

Група має до 15.00 понеділка підготувати цей документ і парафувати його.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО закликала Президента і голову ВР підписати спільне звернення до керівництва МВФ про готовність до співпраці і реформування економіки.