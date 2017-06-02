У е-декларуванні немає сенсу, якщо НАЗК не виконує своїх обов'язків - голова Transparency International

14:06, 02 червня 2017
Політика
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"Е-декларування неефективне, якщо немає людей, які аналізують і постійно слідкують за оновленням е-декларацій", - пояснив Угас.

Ілюстрація / REUTERS

Президент Transparency International Хосе Угас заявив, що від е-декларування в Україні немає ніякого сенсу, якщо Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не виконує своїх обов'язків. Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді.

"Е-декларування неефективне, якщо немає людей, які аналізують і постійно слідкують за оновленням е-декларацій... Якщо вони (НАЗК, - ред.) не роблять своєї роботи по обробці та аналізу даних, то з е-декларування ніякої користі", - заявив він.

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Угас пояснив, що актуальність цього інструменту – саме відстежувати рух активів, знаходити докази підозрілого збагачення та аналізувати, чи достатньо доказів для початку розслідування проти корумпованого чиновника.

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"Ми цього не бачимо. Ця агенція (НАЗК, - ред.) не виконує своїх прямих обов'язків, не моніторить інформацію та не аналізує її. У такому випадку, немає сенсу мати е-декларування в країні", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника голови агенції, тричі голова НАЗК Наталія Корчак заблокувала початок проведення перевірки е-декларацій суб’єктів декларування.

Крім того, у зв’язку з тим, що члени НАЗК не можуть порозумітись між собою, міністр юстиції Павло Петренко закликав чимшвидше змінювати законодавство, щоб дати змогу перезапустити роботу агенції.

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Теги: #е-декларування#перевірка е-декларацій#е-декларування в Україні