Аваков відповів на наміри активістів розпочати новий етап блокади на Донбасі

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголошує на неприпустимості силових блокадних дій на Донбасі. Про це Аваков заявив сьогодні, коментуючи заяву "Штабу блокади торгівлі з окупантами" про намір здійснити наступний етап блокади на Донбасі, спрямований на націоналізацію низки українських підприємств, повідомляє прес-служба МВС.

"Збирається кілька людей, які приймають рішення "будемо блокувати". Але що, наприклад? "Мені не подобається трамвай, який йде по вулиці, я буду його блокувати", – заявляє якийсь штаб блокади. Я вам заявляю, що ніхто, крім держави, на території країни не має права на монополію силових дій!", - наголосив Аваков.

За його словами, такі заяви є політичними спекуляціями.

"Я вкрай рекомендую панам, які беруть на себе таку відповідальність і намагаються отримати політичний капітал, думати спочатку про країну, а вже потім про свою вагу в суспільстві", - наголосив міністр.

Аваков також повідомив, що ватажки терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" реквізували державну власність, власність приватних громадян, зокрема великі заводи, які перераховували податки до держбюджету України.

"У зв'язку з цим вийшло дуже чітке і зрозуміле рішення РНБО: не контактувати з цими підприємствами, не брати у них ніякий товар та не мати з ними жодного контакту, тобто заблокувати їх доти, доки підприємства не будуть повернуті в законну власність України. Дуже шкода, що значна кількість наших людей працює на цих підприємствах на окупованій території. Але інакше не буде доти, доки бандити не повернуть незаконно реквізоване", - додав міністр.

Читайте такожШтаб блокади АТО планує із наступного місяця ускладнювати роботу російських компаній в Україні

Як повідомляв УНІАН, 26 травня другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський заявив, що «Штаб блокади торгівлі з окупантами» з червня має намір почати активні дії з метою ускладнення роботи російських компаній в Україні, якщо впродовж двох тижнів не будуть звільнені українські військовополонені.

Нагадаємо, у січні ветерани АТО і ряд народних депутатів заблокували залізничні колії, якими з окупованих районів до України надходило вугілля антрацитної групи, у зв'язку з чим Кабінет міністрів увів надзвичайні заходи в електроенергетиці.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення АТО.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією розмежування підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Росія продає продукцію захоплених українських підприємств у зоні проведення АТО до третіх країн і фінансує за виручені кошти свою армію і бойовиків на Донбасі.

За оцінками уряду, блокада коштуватиме Україні 1% ВВП економічного зростання в 2017 році.