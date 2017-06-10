Клімкін закликає ЄС до більш амбітних цілей у розбудові відносин з Україною

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає Європейський Союз до більш амбітних і стратегічних цілей у розбудові відносин з Україною. Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це він заявив під час виступу на Європейському Форумі Вахау (Австрія).

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"Демократична і європейська Україна є невід'ємною частиною стабільності в Європі", - зазначив Клімкін.

У контексті завтрашнього набуття чинності режиму безвізових поїздок до ЄС міністр наголосив: "Це момент свободи і визнання для українців. Це відчуття приналежності до Європи означає для нас надзвичайно багато".

Коментуючи виклики, які постають перед сучасною Європою, Клімкін наголосив на необхідності тіснішої співпраці для подолання існуючих загроз європейській безпеці.

Він, зокрема, сказав, що "нашим спільним європейським інтересом є, щоб Росія припинила свою політику агресії й порушення міжнародного права".

"Важливими кроками на цьому шляху має стати добросовісне виконання Мінських домовленостей і припинення незаконної анексії Криму", - підкреслив глава МЗС.

У цьому контексті Клімкін високо оцінив зусилля австрійського головування в ОБСЄ на чолі з Діючим головою, Федеральним міністром з питань Європи, інтеграції і закордонних справ Австрії Себастіаном Курцом.

На полях Форуму глава зовнішньо-політичного відомства України провів низку двосторонніх переговорів з європейськими колегами: Себастіаном Курцом, єврокомісаром Йоганнесом Ханом, в.о. прем’єр-міністра, міністром закордонних справ Сербії Івіцою Дачичем, державним міністром Федеральної землі Баварія у справах Європи Беате Мерк, секретарем уряду Шотландії з питань зовнішніх справ Фіоною Гіслоп.