Посольство США закликало Росію і бойовиків припинити обстрілювати цивільні об'єкти на Донбасі

Посольство Сполучених Штатів Америки закликає підконтрольних Російській Федерації бойовиків припинити обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури на Донбасі.

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Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

"Керовані Росією сепаратисти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури: насосна станція у Ясинуватій - 400 тисяч людей без води. Припиніть обстрілювати цивільну інфраструктуру", - заявили в амбасаді.

При цьому американські дипломати закликають контрольованих Росією бойовиків виконати Мінські угоди.