Посольство США закликало Росію і бойовиків припинити обстрілювати цивільні об'єкти на Донбасі
20:43, 12 червня 2017Політика
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Посольство США закликає контрольованих Росією бойовиків припинити обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури на Донбасі.
Ілюстрація REUTERS
Посольство Сполучених Штатів Америки закликає підконтрольних Російській Федерації бойовиків припинити обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури на Донбасі.
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Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter.
"Керовані Росією сепаратисти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури: насосна станція у Ясинуватій - 400 тисяч людей без води. Припиніть обстрілювати цивільну інфраструктуру", - заявили в амбасаді.
При цьому американські дипломати закликають контрольованих Росією бойовиків виконати Мінські угоди.
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