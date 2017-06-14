Суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів Дубневичів

Суди Львівської області протягом останніх двох років забороняють управлінню Державної фіскальної службі у Львівській області проводити позапланову перевірку скандальної компанії «Корпорації КРТ», яка, згідно з даними реєстру, як і раніше належить впливовим народним депутатам від БПП Ярославу і Богдану Дубневичам.

Про це сказано в рішенні Львівського окружного адміністративного суду та Львівського апеляційного адмінсуду.

Читайте такожЄвропейська транспортна інфраструктура неможлива без України - нардеп Дубневич

Зокрема, в рішенні Львівського окружного адмінсуду сказано, що в лютому 2017 року компанія «Корпорація КРТ», яка стала монополістом на постачання «Укрзалізниці» кріплень для рейок, подала позов до суду з вимогою скасувати наказ Управління ДФС у Львівській області від 06.02.2017 року №336 «Про проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Корпорація КРТ».

На думку позивача, у відповідності з чинним законодавством, державні податкові інспекції з 1 січня 2017 року повинні виконувати функції сервісного обслуговування платників податків, а аж ніяк не контролювати повноту сплати податків.

І 7 березня Львівський окружний адмінсуд погодився з таким трактуванням норм законодавства.

На думку фіскальної служби, суд першої інстанції порушив усі норми матеріального права. У зв'язку з цим ДФС подала у Львівський суд апеляційної скарги, вказавши в ній, що позапланова перевірка призначена у зв'язку з необхідністю перевірити правомірність формування податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ у взаєморозрахунках з компанією «Домус Альянс», пізніше змінила назву на «Трекота - Люкс» за серпень – вересень 2015 року.

При цьому ДФС надала суду докази того, що перевірити повноту сплати податків компанією «Корпорація КРТ» іншим способом не представляється можливим - корпорація не відповідає на письмові запити, а також не допускає співробітників ДФС для перевірки з 2015 року, про що свідчить складені акти недопуску працівників ДФС на територію компанії.

Незважаючи на це, Львівський окружний адміністративний суд став на захист інтересів «Корпорації КРТ» і відмовив у задоволенні апеляції Управління Фіскальної служби у Львівській області.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян звинуватив голову комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневича та його брата Богдана, який також є народним депутатом від БПП, в корупції, зазначивши, що пов'язані з ними компанії стають переможцями багатомільярдних тендерів «Укрзалізниці»

Зокрема, «Корпорація КРТ», що належить Дубневичам і займається виробництвом кріплень для рейок, одноосібно виграє тендери «Укрзалізниці» з 2014 року.

Восени 2016 року брати Дубневичи вказали в своїх електронних деклараціях величезні суми готівкових коштів у різній валюті.

Зокрема, Ярослав Дубневич задекларував 8,23 млн доларів, 5 млн грн, і 2,78 млн євро. Богдан Дубневич готівкою тримає тільки долари - 11,5 млн. Дружина останнього Тетяна зберігає готівкою ще 137,1 млн. грн.

На банківських рахунках Дубневичів фігурують значно менші суми. Богдан Дубневич має 10,4 млн. грн, а молодший Ярослав з дружиною Наталею - 2,3 млн. грн.

Крім того, на Богдана Дубневича і найближчих членів його сім'ї зареєстровано 409 об'єктів нерухомого майна, а Ярослав Дубневич з сім'єю володіють 273 об'єктами нерухомості.