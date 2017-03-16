В Одесі суд конфіскував іноземне судно, яке незаконно заходило у закриті порти Криму

Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачова, 15 березня Шевченківський райсуд розглянув адміністративний протокол про порушення митних правил, складений Одеською митницею з ініціативи військової прокуратури, стосовно капітана танзанійського судна Sky Moon. Судно було затримано 30 листопада 2016 року поблизу Ренійського морського порту (Одеська область) Державною прикордонною службою України у рамках спільної операції з військовою прокуратурою Південного регіону України.

«Суд визнав капітана винним у переміщенні поза українського митного контролю з території АР Крим понад 3 тис. тонн технічної соди і постановив конфіскувати в дохід держави предмет контрабанди вартістю майже 18,5 млн грн», - зазначила Стекачова. Також суд ухвалив рішення про конфіскацію транспортного засобу, який використовувався для вчинення правопорушення.

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«Вперше в історії України суд ухвалив рішення про конфіскацію морського судна», - наголосила Стекачова.

Зазначається, що даний вантаж - найбільша товарна партія в історії українських правоохоронних органів, яка конфіскована судом за порушення митних правил.

Стекачова додала, що до кримінальної відповідальності вже притягнуті і постануть перед українським судом капітан судна, а також один із засновників компанії-вантажовласника - громадянин Молдови. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності представника судновласника - громадянина Румунії, який організував «вчинення цього злочину».

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2016 року прикордонники затримали вантажне судно Sky Moon, яке порушило порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим. Оперативну інформацію прикордонники отримали від СБУ.

20 грудня військова прокуратура Південного регіону України висунула підозру капітану Sky Moon. Повідомлялося, що капітан перебуває на борту судна, яке заарештовано і пришвартовано в Ренійському морському порту (Одеська область).

У лютому 2017-го прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно капітана Sky Moon, якого звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави) і ч. 1 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що капітан, діючи за попередньою змовою з представником судновласника, відправниками та одержувачами вантажів, протягом 2016 року 8 разів забезпечував заходи морського судна Sky Moon у закриті кримські порти Керчі, Феодосії, Севастополя.